Открыто уголовное дело по факту стрельбы из автомата в жилом дворе в Нижневартовске

Нижневартовск, 26 января. В Нижневартовске было возбуждено уголовное дело по факту ночной стрельбы из автомата во дворе жилого дома, устроенной местным жителем, сообщает региональное управление МВД РФ.

26 января в социальных сетях были опубликованы видеозаписи с камер наружного наблюдения, установленных на улице Омской в Нижневартовске. На записях видно, как мужчина открывает огонь из автомата в сторону автомобилей, рядом с которыми находились люди.

Местные правоохранительные органы заявили о начале проверки по данному инциденту. Сообщается, что в результате стрельбы никто не пострадал.

Подозреваемый — местный житель 1988 года рождения. Как сообщает «Газета.ру», мужчина стрелял из охолощенного автомата.

«Отделом дознания УМВД России по городу Нижневартовску было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК Российской Федерации «Хулиганство», — сообщает региональное управление МВД РФ.

В ведомстве отмечают, что на данный момент ведется розыск подозреваемого стрелка.

Согласно данным из источника, стрелок открыл огонь в ответ на шумное поведение молодых людей, которые собрались ночью под окнами многоэтажного дома.

Ранее сообщалось, что выяснение отношений в московской гостинице переросло в перестрелку. В результате двое мужчин были госпитализированы с огнестрельными ранениями.