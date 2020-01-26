Сирия, 26 января. Террорист-смертник атаковал позиции сирийской армии и союзных сил в Алеппо. Взрыв в Азазе убил 8 человек, ещё 20 пострадали. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят точечные удары по опорным пунктам джихадистов на юге Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по укрытиям боевиков на юге Идлиба в предместьях города Маарет-ан-Нуман, отразили нападение джихадистов на юго-западе Алеппо.

Армия Турции и союзные силы: на севере Хасаки обмениваются ударами с боевиками SDF в районе поселка Абу-Расин.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: направили террориста-смертника к позициям союзных САА отрядов в Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в минировании автомобиля в Азазе на севере Алеппо, в Хасаке совершили попытку проникнуть за линии обороны протурецких бойцов.

Провинция Алеппо

Как передает агентство Sputnik, на севере Алеппо в городе Азаз в результате взрыва автомобиля погибли восемь человек, еще двадцать пострадали. Взрыв произошел рядом с заправочной станцией, бомба была установлена в припаркованном автомобиле. Так как город входит в зону операции ВС Турции и союзных сил «Щит Евфрата», в минировании автомобиля подозревают курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Часть группировки - «Силы освобождения Африна», регулярно проводит диверсии против протурецких сил на севере Алеппо, зачастую с применением заминированных автомобилей.

Вертолёты ВВС Сирии наносят удары по окрестностям поселка Аль-Замира, где ранее джихадисты спровоцировали отряды Сирийской арабской армии (САА) на ответные боевые действия, открыв огонь из ракетных установок по их укрытиям. Как передает агентство Baladi Network, точечные удары нанесены по опорным пунктам и складам джихадистов. Позже боевик-смертник на заминированном автомобиле атаковал позиции отрядов Корпуса Стражей Исламской революции (проиранское ополчение, поддерживающее в Сирии правительственную армию) в районе поселения Бейт-Махана, о чем сообщает портал Step News.

Провинция Идлиб

Авиация ВКС РФ продолжает работу на юге Идлиба совместно с ВВС Сирии в рамках операции «Заря в Идлибе» и нанесли серию точечных ударов в районе поселков Хан аль-Асаль, Сулум и Маар-Над, сбросим бомбы на укрепления джихадистов «Хайят Тахрир аш-Шам», о чем сообщает медиаресурс Halab Today. Точечным ударам с воздуха подверглись также укрепленные районы джихадистов у деревень Кафр-Бетих и Бенин.

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обстреливают из крупнокалиберной артиллерии линии обороны боевиков в районе ключевого города региона – Маарет-ан-Нуман, как сообщает агентство Step News.

Провинция Ракка

Как передает агентство Rojava Network, на север провинции в район поселка Аль-Кантари и международной трассы М-4 направлен конвой подкрепления российских сотрудников военной полиции. Ранее в район города Айн-Иссы был также направлен конвой материально-технического подкрепления для подразделений сирийской армии, которые заняли позиции на севере провинции. В состав провинции вошло 25 грузовиков и бронированный автомобилей. В задачи военной полиции ВС РФ и отрядов САА в данном регионе входит патрулирование и поддержание порядка, на фоне непрекращающихся вылазок курдских радикалов SDF в зоны контроля протурецких сил.

Провинция Хасака

В районе поселка Абу-Расин на северо-востоке провинции продолжаются бои между курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) и членами протурецких группировок. Как сообщает новостной портал Alk Habour, курдские боевики открыли огонь по опорным пунктам бойцов, несколько снарядов приземлились в поселке.