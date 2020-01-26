Законопроект о поправке в конституцию состоит из двух блоков

Москва, 26 января. Проект закона о поправке к российской конституции состоит из двух блоков, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам парламентария, первая часть — сущностная, в которой содержатся предложения об изменения в основной закон, а вторая — процедурная.

«Он (второй блок. — Прим. ФАН) определяет, в том числе, процедуру голосования, порядок подведения итогов, а также правовые последствия голосования — какие статьи будут сразу вводиться в действие, какие позже. Поэтому второй блок вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон», — сказал Крашенинников в интервью «Российской газете».

Закон о внесении поправок в Конституцию России вступит в силу только при одобрении на общероссийском голосовании, добавил он. По его словам, подпись главы государства запустит лишь процедурную часть документа.

Напомним, президент России Владимир Путин внес 20 января в Государственную думу законопроект об изменениях в конституции, в котором изложены все предложения, озвученные им в обращении к Федеральному собранию.

На днях пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что порядок и сроки проведения всероссийского голосования по внесению поправок в основной закон разрабатываются.