Мэр Ухани прогнозирует увеличение числа заболевших на тысячу человек

Ухань, 26 января. Число зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV в китайском городе Ухань увеличится еще примерно на тысячу человек. Об этом заявил мэр города Чжоу Сяньван.

Он сообщил, что в больницах с подозрением на заражение под наблюдением врачей продолжают оставаться 2209 человек. При этом еще 643 человека находятся в городских амбулаторных пунктах. Общая численность двух обозначенных групп превышает 2,8 тысячи человек.

«Скорее всего, диагноз подтвердится у 45% из них, поэтому к уже подтвержденным 533 случаям прибавятся еще около тысячи из тех, кто уже принят на лечение и остается под медицинским наблюдением», — пояснил он.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны, власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Позднее специалистам удалось установить возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. Область распространения инфекции вышла за пределы Китая. Случаи заражения зафиксированы в Тайване, Таиланде, Японии, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

Стало известно, что новый тип коронавируса перешел к процессу адаптации, который означает, что возможность заразиться им возросла.

По последним официальным данным, число носителей инфекции в Китае превысило две тысячи человек и унесло жизни 56 из них.