Медики Минобороны РФ помогли жителям сирийских провинций Алеппо и Хасака

Дамаск, 26 января. Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы в провинциях Хасака и Алеппо. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, генерал-майор Юрий Боренков.

Помимо патрулирования территорий, которое прошло без происшествий, российская сторона продолжает работы по оказанию помощи населению Сирии и восстановлению инфраструктуры.

На сегодняшний день восстановлено уже 944 образовательных и 230 медицинских учреждений, отремонтировано пять автомобильных мостов и более 1100 дорог, введены в эксплуатацию 193 объекта водоснабжения, 300 хлебопекарен, 771 электроподстанция, более 14 тысяч промышленных предприятий.

Работы по восстановлению и ремонту объектов ведутся в таких провинциях, как: Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хомс, Хама, Даръа, Эс-Сувейда, Хасака и Эль-Кунейтра.

Специалисты разминировали уже свыше 2,7 тысячи гектар территорий, более трех тысяч зданий и 273,4 километра дорог. Российский ЦПВС провел более 2,3 тысячи гуманитарных акций, доставив сирийцам пищу, воду и предметы первой необходимости.

Медики Минобороны РФ помогли более 120 тысячам жителей страны.

«За прошедшие сутки оказана медицинская помощь 189 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо, Камышлы провинции Хасака», — подчеркнул Боренков.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований и приступили к восстановлению инфраструктуры. Основные силы террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) были ликвидированы при содействии российских военных.

Ранее Министерство иностранных дел Сирии пообещало продолжить военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо до полной победы над террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.