Посольство США в Багдаде вновь обстреляно ракетами

Багдад, 26 января. Несколько ракет взорвались в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от американского посольства.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности сообщило, что четыре ракеты взорвались рядом с американским посольством. В то же время Agence France-Presse информировало о пяти взорвавшихся ракетах.

Источник Aleph сообщил, что слышал пять взрывов. Позднее ресурс подтвердил, что американское посольство обстреляли пятью ракетами.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

В начале недели сообщалось, что три ракеты упали в багдадской «зеленой зоне» недалеко от посольства Соединенных Штатов.

В конце прошлого года сообщалось, что сотни жителей иракской столицы пошли на штурм американской дипмиссии из-за авиаудара по объектам организации «Хезболла» на территории республики. Беспорядки начались после похорон тех, кто стал жертвой атаки.

В начале года иракский парламент принял решение о выводе иностранных войск с территории страны. Это означает, что военные США и других стран должны в ближайшее время покинуть республику, Вашингтон так и не вывел свой военный контингент.

Напомним, американские войска находятся в Ираке с 2003 года, когда США вторглись в страну под предлогом наличия у экс-президента республики Саддама Хусейна оружия массового поражения. Присутствие американских военнослужащих привело к росту терроризма и экстремизма в регионе, чему активно способствуют сами американцы, открыто сотрудничая с террористическими организациями.