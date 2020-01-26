Посольство США в Багдаде вновь обстреляно ракетами

Багдад, 26 января. Несколько ракет взорвались в «зеленой зоне» Багдада неподалеку от американского посольства.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности сообщило, что четыре ракеты взорвались рядом с американским посольством. В то же время Agence France-Presse информировало о пяти взорвавшихся ракетах.
Источник Aleph сообщил, что слышал пять взрывов. Позднее ресурс подтвердил, что американское посольство обстреляли пятью ракетами.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
January 26, 2020
В начале недели сообщалось, что три ракеты упали в багдадской «зеленой зоне» недалеко от посольства Соединенных Штатов.
В конце прошлого года сообщалось, что сотни жителей иракской столицы пошли на штурм американской дипмиссии из-за авиаудара по объектам организации «Хезболла» на территории республики. Беспорядки начались после похорон тех, кто стал жертвой атаки.
В начале года иракский парламент принял решение о выводе иностранных войск с территории страны. Это означает, что военные США и других стран должны в ближайшее время покинуть республику, Вашингтон так и не вывел свой военный контингент.
Напомним, американские войска находятся в Ираке с 2003 года, когда США вторглись в страну под предлогом наличия у экс-президента республики Саддама Хусейна оружия массового поражения. Присутствие американских военнослужащих привело к росту терроризма и экстремизма в регионе, чему активно способствуют сами американцы, открыто сотрудничая с террористическими организациями.