Скончавшийся протоиерей Чаплин страдал диабетом и астмой

Москва, 26 января. Скончавшийся в воскресенье протоиерей Всеволод Чаплин страдал от диабета и астмы, сообщил глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам парламентария, смерть священника от сердечного приступа стала для него неожиданной, несмотря на то, что у Чаплина был диабет и астма.

Гаврилов сообщил, что хорошо был знаком с настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот. По его словам, Чаплин в жизни, в личном общении был человеком мягким и душевным, добрым и искренним.

«Я всегда воспринимал его как человека, фонтанирующего энергией, — сказал собеседник Федерального агентства новостей. — Он никогда не проходил мимо того, что казалось ему несправедливым».

Протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни в воскресенье. Ему был 51 год.

По словам прихожанина московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Александра Петрунько, священнику внезапно стало плохо, когда он сидел на лавочке. Чаплин стал задыхаться, «посинел, упал», Петрунько добавил, что прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть священника.

Политолог и журналист Валерий Коровин в беседе с Федеральным агентством новостей назвал Чаплина искренним патриотом. По его словам, протоиерей стремился сохранить и приумножить традиционную православную русскую культуру.