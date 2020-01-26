Обвиняемая в убийстве своих детей пермячка умерла в больнице

Кудымкар, 26 января. Многодетная жительница Пермского края, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Пострадавшая скончалась в больнице», — ответили в министерстве.

У женщины остались еще двое детей. Сейчас они находятся с отцом и получают психологическую помощь.

По данным следствия, утром 23 января 32-летняя жительница Кудымкара в собственном доме убила двоих своих детей 2014 и 2019 годов рождения. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством.

Агентство URA.RU со ссылкой на источник передает, что ранее женщина призналась врачам, как пыталась изгнать из детей бесов. Одна из знакомых покойной рассказала, что та действительно страдала психическим расстройством и посещала в Кудымкаре церковь евангелистов. По ее словам, в день трагедии соседка видела, как она выбежала на улицу полураздетой, выкрикивая «Сатана, сатана!».

В ноябре 2019 года девятилетний мальчик в Екатеринбурге скончался из-за того, что родители били его плеткой в попытках изгнать бесов. Его тело было найдено в городском парке имени 50-летия ВЛКСМ. Сообщалось, что взрослые могли замучить ребенка на почве религиозного фанатизма.