Бузова пригласила подруг на тайный девичник

Москва, 26 января. Известная певица Ольга Бузова устроила тайный девичник, что навело СМИ на мысль о скорой свадьбе звезды с блогером Давидом Манукяном.

Отношения пары развивались стремительно. Казалось бы, совсем недавно артистка рассекретила свой новый роман, как пара уже успела отдохнуть на горнолыжном курорте в Куршевеле, а затем на Пхукете, где Бузова отметила свой 34-й день рождения.

Праздник, как сообщает KP.Ru, прошел с размахом. Возлюбленный в ресторане подарил звезде огромный букет роз и браслет Gucci из золота с бриллиантами. Затем пара отправилась на вертолетную прогулку, где, по слухам, Манукян и сделал Бузовой предложение, на которое она без промедления дала положительный ответ.

По возвращении в Москву пара стала делать довольно тонкие намеки на возможное торжество.

«Брат, ты у нас на свадьбе выступаешь», — написал Манукян приятелю, певцу Рамилю в Instagram.

Бузова же пригласила подруг в ресторан, куда никто из знакомых мужского пола не явился. Это обстоятельство еще больше подогрело интерес к тому, что произошло между влюбленными в небе над Пхукетом.

Фанаты надеются, что известная пара отправится в ЗАГС уже в этом году. Однако разделяют это мнение далеко не все.

Совсем недавно бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева усомнилась в том, что «пиар-роман» Бузовой и Манукяна вскоре перерастет в брак. Телеведущая указала на разницу в возрасте возлюбленных, подчеркнув, что блогер напоминает ей бывшего мужа певицы – футболиста Дмитрия Тарасова.

Мать артистки Ирина Бузова посоветовала поклонникам ее дочери не торопиться с выводами. Она заявила, что пока ничего о подготовке к свадьбе не слышала.