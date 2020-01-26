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Загоревшийся в воздухе самолет экстренно сел в Иране

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Загоревшийся в воздухе самолет экстренно сел в Иране

Тегеран, 26 января. Пассажирский самолет, загоревшийся в полете, экстренно сел в Иране, сообщило агентство Mehr.

На борту воздушного судна, которое летело из Горгана в Тегеран, произошел пожар. Предварительно установлено, что загорелся один из двигателей лайнера.

Экипаж корабля принял решение совершить экстренную посадку. При приземлении никто не пострадал.

Название авиакомпании, которая выполняла рейс, и число пассажиров не уточнятся.

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Источник: Mehr
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