Загоревшийся в воздухе самолет экстренно сел в Иране

Тегеран, 26 января. Пассажирский самолет, загоревшийся в полете, экстренно сел в Иране, сообщило агентство Mehr.

На борту воздушного судна, которое летело из Горгана в Тегеран, произошел пожар. Предварительно установлено, что загорелся один из двигателей лайнера.

Экипаж корабля принял решение совершить экстренную посадку. При приземлении никто не пострадал.

???? آتش گرفتن موتور هواپیمای گرگان به تهران

پرواز بعد از ظهر امروز هواپیمای گرگان به تهران به دلیل حریق در سیستم موتور هواپیما دچار سانحه شد.



موتور این هواپیما قبل از اوج‌گیری دچار حریق شد که با هدايت خلبان ، هواپيما به انتهاي باند هدايت شد و مسافرين پياده شدند#با_خر_سفر_کنیم pic.twitter.com/PHHbmepHQA — gortash (@goortash) January 26, 2020

Название авиакомпании, которая выполняла рейс, и число пассажиров не уточнятся.