Загоревшийся в воздухе самолет экстренно сел в Иране

Тегеран, 26 января. Пассажирский самолет, загоревшийся в полете, экстренно сел в Иране, сообщило агентство Mehr.
На борту воздушного судна, которое летело из Горгана в Тегеран, произошел пожар. Предварительно установлено, что загорелся один из двигателей лайнера.
Экипаж корабля принял решение совершить экстренную посадку. При приземлении никто не пострадал.
???? آتش گرفتن موتور هواپیمای گرگان به تهران— gortash (@goortash) January 26, 2020
پرواز بعد از ظهر امروز هواپیمای گرگان به تهران به دلیل حریق در سیستم موتور هواپیما دچار سانحه شد.
موتور این هواپیما قبل از اوجگیری دچار حریق شد که با هدايت خلبان ، هواپيما به انتهاي باند هدايت شد و مسافرين پياده شدند#با_خر_سفر_کنیم pic.twitter.com/PHHbmepHQA
Название авиакомпании, которая выполняла рейс, и число пассажиров не уточнятся.