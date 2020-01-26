Источником коронавируса могли стать дикие животные

Пекин, 26 января. Дикие животные могли стать источником коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, которые обнаружили следы вируса в образцах с рынка морепродуктов.

Китайские эпидемиологи взяли образцы на рынке морепродуктов «Хуанань» в городе Ухань, где впервые и была обнаружена вспышка пневмонии неизвестного происхождения. В 33 из 585 образцов ученые обнаружили нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус.

На рынке «Хуанань», по сути, велась смешанная торговля, причем во многих лавках продавали живую продукцию — диких животных. Их эпидемиологи и назвали наиболее вероятной причиной возникновения эпидемии.

«Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — констатировали китайские специалисты.

Напомним, о вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, власти Китая сообщили в конце прошлого года. По последним данным, заражены уже более двух тысяч человек в Китае, свыше 50 скончались, а вирус проник за пределы страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился создать рабочую группу, отвечающую за координацию работы по профилактике и контролю за распространением коронавируса. Также власти Китая направят руководящие группы в пострадавшие регионы страны.

Медики объяснили, что заболевание похоже на простуду. Они посоветовали незамедлительно обращаться за помощью при появлении таких симптомов, как расстройство желудка, тошнота, головные боли и общая слабость.