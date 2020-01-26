Российские туристы досрочно покидают Хайнань из-за коронавируса

Москва, 26 января. Туроператор «Русь-Тур» объявил о намерении досрочно вывезти своих клиентов с китайского острова Хайнань из-за вспышки нового типа коронавируса, сообщили в компании.

«В целях обеспечения безопасности граждан РФ руководством туроператора «Русь-Тур» принято незамедлительное решение о вынужденной эвакуации туристов», — говорится в сообщении.

Это в том числе связано с тем, что число зараженных на острове возросло, указали в компании.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), «Русь-Тур» начнет досрочно вывозить своих клиентов с острова Хайнань с 26 января. Вывозные рейсы будут производиться каждый день.

Туроператор Tez Tour сообщил, что с понедельника приостанавливает отправку российских туристов в Китай из-за участившихся случаев заражения новым коронавирусом.

О вспышке пневмонии, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, в городе Ухань китайские власти сообщили в декабре. По последним данным, число зараженных превысило две тысячи человек. Вирус постепенно распространяется за пределы Китая.