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ФАН-ТВ
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«Один из самых ярких православных деятелей»: Виталий Милонов о Всеволоде Чаплине. ФАН-ТВ

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Кончину бывшего спикера РПЦ, протоирея Всеволода Чаплина, Федеральному агентству новостей прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Отец Всеволод был одним из самых ярких православных общественных деятелей. Он был священником, общественным деятелем с четко выраженной позицией, с которой можно было кому-то соглашаться, кому-то не соглашаться. Но этот человек был принципиален. Он не был невнятной серой молью, которую за уши вытаскивали на все ресурсы. Он человек, который не пользовался благосклонностью, но вместе с тем он настолько был искренний и честный, что, безусловно, все испытывали к нему определенное уважение. Отец Всеволод сам по себе был человеком высочайшего интеллекта, он был глубочайших знаний. И было видно, что как бы не хотели какие-то люди затолкать его в какую-то оппозицию, никаким он оппозиционером не был, конечно. В чем-то он соглашался, в чем-то не соглашался, но я абсолютно знаю точно, что его уважали все, кто его знал. Таких ярких людей их очень мало», — подчеркнул Милонов.

Напомним, новость о смерти Всеволода Чаплина на 51 году жизни появилась 26 января. По предварительной информации, священнику стало плохо после службы.

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