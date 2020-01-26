Более 10 человек погибли в Багдаде на «Марше миллионов» против присутствия США

Багдад, 26 января. По меньшей мере 12 участников протестных акций в Ираке за последние два дня убиты в результате столкновений с силами безопасности. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление иракского общества по правам человека.

Кроме того, по данным СМИ, во время стычек с полицией в Багдаде и городах южных провинций Ирака за тот же период получили ранения не менее 230 манифестантов.

More than a million of Iraqis rally against US military presence, today in Baghdad.

'No, No America': Iraq protesters demand U.S. military pullout.#iraqProtest #Iran #USA pic.twitter.com/tPAT2d1R4Y — Ahmed H. Ali (@ahmedhasanali) 24 января 2020 г.





Напомним, 24 января в Багдаде и ряде других гордов Ирака прошел «Марш миллионов», ставший посланием иракского народа другим странам, прежде всего — США. Население потребовало вывода американских войск из государства и конца оккупационной политики Вашингтона.

Антиамериканские настроения в Ираке возобновились, когда США на территории государства уничтожили командующего КСИР генерала Касема Сулеймани. Нападение на иранского военачальника Багдад расценил как нарушение условий размещения американских сил. После этого действующий премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди лично выдвинул парламенту требование о выводе военных США с территории страны, депутаты его одобрили.

Многие эксперты сходятся во мнении, что США дестабилизируют Ближний Восток. Американцы без разрешения приходят на чужие территории и начинают реализовывать на них свои задачи, одной из которых стало убийство Сулеймани.

Политологи считают, что ближневосточные государства устали от действий Вашингтона и решительно приступают к выдавливанию незваных гостей из региона.