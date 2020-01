Более 10 человек погибли в Багдаде на «Марше миллионов» против присутствия США

Багдад, 26 января. По меньшей мере 12 участников протестных акций в Ираке за последние два дня убиты в результате столкновений с силами безопасности. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление иракского общества по правам человека.

Кроме того, по данным СМИ, во время стычек с полицией в Багдаде и городах южных провинций Ирака за тот же период получили ранения не менее 230 манифестантов.

More than a million of Iraqis rally against US military presence, today in Baghdad.

'No, No America': Iraq protesters demand U.S. military pullout.#iraqProtest #Iran #USA pic.twitter.com/tPAT2d1R4Y