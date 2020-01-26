Путин призвал не забывать о подвиге Красной армии, разгромившей нацизм

Москва, 26 января. Преступления нацистов не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии, направленном участникам мемориального вечера «Хранитель памяти».

Приурочен мемориальный вечер к Международному дню памяти жертв Холокоста, который российский лидер назвал одной из самых трагических и мрачных страниц мировой истории.

«Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны», — говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент назвал общим долгом хранение и передачу будущим поколениям правды о самой кровопролитной войне XX века. Он призвал не забывать о подвиге Красной армии, которая разгромила нацизм и спасла не только еврейский, но и многие другие народы.

Напомним, на этой неделе глава государства побывал и Израиле с официальным визитом. В четверг Путин принял участие в форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», который прошел в Иерусалиме. Он также произнес речь на открытии монумента «Свеча памяти», посвященного подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда. 27 января будет отмечаться годовщина со дня полного освобождения осажденного города.

Во время поездки в Израиль российский лидер призвал не повторять ошибок прошлого и противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, от кого бы они ни исходили.