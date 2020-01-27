Сирия новости 27 января 07.00: посольство США обстреляли в Багдаде, курдские боевики арестовали беженцев в Ракке

Сирия, 27 января. Посольство США в Багдаде вновь оказалось под обстрелом, боевики «Асайиш» обвинили беженцев в связях с протурецкими силами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: смогли вытеснить боевиков из-под Хан-Тумана в Алеппо, заявили о потерях в рядах «Сил Тигра».

Армия Турции и союзные силы: нанесли удары по позициям курдских боевиков в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: противостояли САА в Алеппо и Идлибе, подбили танк проиранского ополчения в Алеппо, применили ингимаси в Идлибе, нанесли ракетный удар по Телль-Манису.

Курдские вооруженные формирования: понесли потери при нападении неизвестных в Хасаке, захватили в плен беженцев в провинции Ракка.

Силы безопасности Ирака: вступили в противостояние с протестующими в центре Багдада.

Провинция Алеппо

Ожесточенные бои продолжаются на севере идлибской зоны деэскалации — правительственные войска перешли в наступление, стремясь оттеснить террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» от западных окраин города Алеппо. Обе стороны несут потери. Новостной источник в Twitter (@jisrtv) сообщает, что боевикам удалось подбить танк проиранского ополчения в районе Ихтар аль-Бидхар.

Источник в Twitter (@SyriaGeneral) сообщает также об ожесточенных схватках в районе Аз-Захра, бои идут на территории жилых районов Махна и Сид.

САА удалось продвинуться в районе населенного пункта Хан-Туман на юге Алеппо, и выбить боевиков из района складов, сообщает источник в Twitter (@rxPgbU4Sz7pOZ11).

Между тем турецкие силы нанесли артиллерийские удары по местам скопления курдских боевиков на севере Алеппо, на территории Африна. Агентство Step News сообщает, что целью стали боевики SDF в районе населенных пунктов Аль-Маликия, Маранзана, Шаваргха, Сагунак и Акиба. ANF News сообщает также о работе турецких разведывательных беспилотников в этом районе.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции Идлиб продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и террористами, входящими в коалицию «Хайят Тахрир аш-Шам». В течение минувшего дня части САА вышли на окраину города Маарет ан-Нуман, боевики предпринимают попытки сопротивления на широком фронте.

Источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщил, что «Тахрир аш-Шам» применили боевиков-ингимаси для нападения в районе населенного пункта Барса. Боевики в ходе нападения использовали БМП и «технички».

Представители 25-й дивизии специального назначения САА (бывшие «Силы Тигра») заявили о потерях в ходе боев под Маар-Шурином. Halab Today называет в числе погибших бойцов по имени Басим Имад ад-Дин Зейдан и Басиль Дала.

Медиаисточники террористов в Twitter (@alwataniaTahrer) сообщили, что нанесли ракетный удар по населенному пункту Телль-Манис, который был накануне освобожден САА. Боевики заявили о потерях среди САА в результате ракетного удара, о жертвах среди мирного населения не сообщается.

Провинция Ракка

Курдские боевики захватили несколько человек из числа беженцев в провинции Ракка, сообщает телеканал Halab Today. В общей сложности схвачено было 11 человек из лагеря «Аль-Махмудия», который расположен на западе провинции. Боевики «Асайиш» обвинили беженцев из Идлиба в связях с протурецкими формированиями ССА, после чего отправили в лагерь на территории города Ат-Табка.

Провинция Хасака

Двое курдских боевиков были убиты на юге провинции Хасака. Агентство Al Khabour сообщает о нападении неизвестных боевиков на курдский патруль в районе населенного пункта Аль-Хаддадия.

Ирак

Несколько взрывов произошли на территории американского посольства в Багдаде. Изначально источники в Twitter (@no_itsmyturn) сообщили, что по территории «зеленой зоны» были выпущены три ракеты, позже стало известно, что произошло пять взрывов.

Информации о пострадавших в результате обстрела на данный момент нет. Предположительно, обстрел мог быть организован проиранскими силами, которые требуют полного вывода сил США из страны.

Между тем в Ираке продолжаются массовые протесты. По данным Baghdad Post, ожесточенные столкновения между протестующими и иракскими силами безопасности произошли в центре столицы. Сообщается, что в результате столкновений пострадали 14 человек.