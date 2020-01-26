ТАСС назвал предварительную причину смерти Чаплина

Москва, 26 января. Протоиерей Всеволод Чаплин умер из-за остановки сердца. Такую предварительную причину назвал ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Предварительно, протоиерей Всеволод Чаплин скончался от внезапной остановки сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза», — сказал он.

Информацию о смерти священника подтвердил Федеральному агентству новостей член Информационной комиссии в Московской городской епархии РПЦ Михаил Тюренков. На сайте Русской православной церкви появилось сообщение о том, что протоиерей скончался в воскресенье вечером.

Как рассказали прихожане, протоиерею внезапно стало плохо у храма Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем. Бывшему спикеру РПЦ был 51 год.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев в разговоре с ФАН назвал Чаплина ярким, узнаваемым и запоминающимся человеком со своей позицией.