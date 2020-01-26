Депутат Гаврилов вспомнил, каким человеком в миру был Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался, предположительно, от сердечного приступа рядом со своим храмом Феодора Студита в Москве в воскресенье, 26 января. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов хорошо был знаком с Чаплиным. Он поделился с Федеральным агентством новостей своими воспоминаниями об ушедшем священнослужителе.

«Знаете, сегодня ехал на божественную литургию в храм Христа Спасителя мимо храма Феодора Студита, где служил отец Всеволод, — рассказал Гаврилов. — И подумал: надо бы заехать, пообщаться, поговорить за жизнь, а то все откладываем и откладываем. Но не заехал. И потому очень больно резанула эта новость. С самыми лучшими людьми мы не успеваем общаться из-за того, что все время это откладываем».

Депутат рассказал ФАН, что хорошо знал Чаплина по Международной парламентской ассамблее, работе в Госдуме и общим интересам по православной вере.

«Он был очень ярким руководителем отдела по взаимодействию с церковью, активно отстаивал интересы православия в России, ставил вопросы о необходимости защиты семьи, о противостоянии западной философии потребления, о церковном расколе и, вообще, был очень ярким проповедником, — считает собеседник ФАН. — Возможно, его резкость, слишком эмоциональные высказывания усложнили его отношения с власть предержащими, с чиновниками. Но эта резкость была необходима и вынуждена, потому что она привлекала внимание к тому, что Чаплин считал угрозой для России».

По словам Гаврилова, в жизни, в личном общении Всеволод Чаплин был очень мягким и душевным человеком. К нему в храм приходило очень много многодетных семей, пожилых женщин.

«Он был добрый и искренний, — подчеркнул Гаврилов. — Немного таких, как он, кто считает служение церкви своей жизненной позицией. В нем было очень много глубокой веры, и мне хотелось бы, чтобы юные семинаристы брали пример с таких, как он».

Несмотря на то, что Всеволод Чаплин страдал от диабета и астмы, смерть от сердечного приступа кажется Сергею Гаврилову очень неожиданной.

«Я всегда воспринимал его как человека, фонтанирующего энергией, — пояснил парламентарий. — Он никогда не проходил мимо того, что казалось ему несправедливым».

Напомним, Всеволод Чаплин получил сан протоиерея в 1999 году.

С конца марта 2009 года по 24 декабря 2015 года был председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества. До декабря 2015 года оставался заместителем главы Всемирного русского народного собора.

Также до 24 декабря 2015 года был членом Высшего церковного совета Русской православной церкви. В последние годы служил настоятелем храма в Москве.