Триполи, 26 января. Боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) нарушают режим прекращения огня в Ливии. При этом Ливийская национальная армия (ЛНА) все еще готова поддерживать существующее перемирие.

Пресс-секретарь сил ПНС Мухаммад Кануну заявил о готовности выйти из режима прекращения огня, начавшегося 12 января этого года. Он объявил, что командование «Вулкана гнева» готово отдать приказ всем боевикам наступать против сил ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара. Находящиеся под руководством триполитанской «власти» вооруженные группировки после этого должны начать решительные боевые действия на всех направлениях.

Отметим, что, по информации от ЛНА, Халифа Хафтар не намерен нарушать перемирие, и готов поддерживать мир так долго, как это будет возможно.

Режим прекращения огня в Триполи начал действовать в полночь 12 января. Добиться перемирия удалось после того, как Россия предложила обеим сторонам сложить оружие и перейти к мирному диалогу. Впоследствии это предложение поддержала Турция. Первыми прекратили огонь силы ЛНА. Ближе к ночи огонь прекратился и со стороны боевиков, поддерживающих незаконный режим ПНС.

Вместе с тем на территории Триполи подконтрольные ПНС сирийские боевики продолжают устраивать беспорядки, несмотря на действующее перемирие. Они нападают на мирных жителей, грабя их дома, захватывая автомобили. Также недавно на видео попало, как наемники напали на мирного гражданина, раздели его и стали издеваться, чтобы за него им передали выкуп.