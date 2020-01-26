Осужденная в России израильтянка попросила Путина о помиловании. События дня. ФАН-ТВ

Не стало Всеволода Чаплина И начнем выпуск со срочной новости. В Москве на 52 году жизни умер протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщает ТАСС. Настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, он был одним из самых медийных священнослужителей. В разные годы вел программы «Земля и люди», «Вечность и время» на телеканале «Спас». Известен и своими политическими взглядами. В 2014 году он высказал мнение, что доминирование США в мире подходит к концу, а о президенте Владимире Путине говорил, как о настоящем примере доброты и нравственности в политике.

Прошение о помиловании Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар подала прошение о помиловании. Об этом заявили ее адвокаты. С ходатайством об освобождении она обратилась к президенту нашей страны. 26-летнюю девушку задержали в аэропорту Шереметьево в апреле прошлого года. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли у нее почти 10 граммов гашиша. В октябре Нааму приговорили к 7,5 годам колонии по статье о незаконном хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств. Президент Израиля Реувен Ривлин попросил Владимира Путина помиловать Иссахар, но, как отметили в Кремле, девушка должна сама подать прошение. Таковы правила. На этой неделе во время рабочей поездки в Израиль президент России встретился с матерью девушки и пообещал, что «все будет хорошо».

Предвыборные страсти в США Предвыборные страсти. Продолжение. Американское информационное агентство Associated Press опубликовало видеозапись беседы Дональда Трампа с двумя бизнесменами. По информации журналистов, она сделана в 2018 году. На ней лидер США рассуждает о том, сколько времени Киев сможет противостоять так называемой «российской агрессии» без помощи Вашингтона. Также президент говорит о том, что хочет отстранить от должности Мари Йованович, в то время она занимала должность посла США на Украине. Дональд Трамп беседует с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фурманом. Их подозревали в том, что они пытались сменить руководство «Нафтогаза» и повлиять на избирательную кампанию в США. Ролик — якобы новое доказательство по делу об импичменте Трампа. Раньше глава США заявлял, что не знаком с Парнасом. И это еще одна зацепка демократов, необходимая чтобы сместить с высокой должности президента. Предвыборные страсти в Штатах разгорелись еще в прошлом году. Тогда началась громкая процедура отставки Трампа. Как считает украинский политолог Евгений Голышкин, последняя публикация СМИ говорит о том, что противостояние между республиканцами и демократами в Соединенных Штатах нарастает. И следующим шагом американского лидера может стать расследование деятельности демократов на Украине.