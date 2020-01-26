Сирия новости 26 января 19.30: курдские боевики отпустили 50 террористов ИГ*, сирийская армия освобождает три поселения в Алеппо

Сирия, 26 января. Курдские боевики выпустили на свободу 50 террористов ИГ1 в Ракке. Сирийская армия освобождает три поселения в Алеппо от джихадистских бандформирований. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: продолжили наносить удары по расположениям радикалов «Хайят Тахрир-аш-Шам» на юге Алеппо и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо освободили три поселения и приближаются к международной трассе, связывающей провинции Алеппо и Идлиб.

Армия Турции и союзные силы: на севере Хасаки обменялись ударами с курдскими боевиками.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла укрепления сирийской армии и иранских отрядов Корпуса стражей Исламской революции в Алеппо.

Курдские вооруженные формирования: выпустили на свободу 50 террористов запрещенного в РФ «Исламского государства»1 (ИГИЛ1) в Ракке и провели насильную вербовку, в Хасаке обменялись ударами с протурецкими силами у Рас-аль-Айна.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостное агентство Baladi Network, на северо-западе провинции продолжаются столкновения отрядов джихадистов с силами правительственной армии и союзного ополчения. Как передают военные источники агентства, на юге провинции отряды иранского ополчения Корпус стражей Исламской революции открыли огонь из тяжелой артиллерии и РСЗО по опорным пунктам и линиям обороны боевиков в районе поселков Хан-Туман, Зейтун и Аль-Хамира после того, как радикалы открыли огонь из минометов, ударив по западной окраине города Алеппо, что привело к обрушению здания.

Новостной медиаресурс Step News передал, что силы Сирийской арабской армии (САА) вступили в бой с отрядами вооруженной оппозиции в окрестностях поселка Хан-Туман, пока вертолеты ВВС Сирии сбрасывают бомбы на места скопления радикалов. Позднее военные источники агентства SANA передали, что сирийская армия выбила джихадистов из поселков Хан-Туман, Аль-Карасси и Тель-ас-Сафира.

Провинция Идлиб

Вертолеты ВВС Сирии продолжили наносить удары с воздуха по укреплениям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Кафр-Бетих и у деревни Бенин. Сирийская авиация также работает по опорным пунктам джихадистов в районе международной трассы и у поселка Хан-ас-Субуль, сообщает новостное агентство Al Masdar.

По информации ресурсов, близких к боевикам вооруженной оппозиции, радикалы открыли огонь из тяжелой артиллерии по укреплениям САА в районе поселка Аль-Бараса. По данным новостного агентства Step News, позднее боевики также обстреляли укрытия военнослужащих из ракетных установок. Информации о потерях в рядах правительственной армии пока не поступало.

Провинция Ракка

Как сообщает новостной портал Alk Habour 21, в городе Ракка боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в ходе рейда арестовали несколько юношей, которые пытались уклониться от обязательной службы в отрядах самообороны SDF. Кампания по насильным вербовкам курдских боевиков продолжается. Ранее сообщалось, что боевики завербовали несколько молодых людей в Хасаке после рейда в поселках Аль-Хазук и Тель-Барак. Как правило, большая часть наборов проводится в отдаленных поселениях, где жители не могут заплатить назначенный курдскими боевиками налог за уклонение от службы или не знают правил призыва.

Источник также сообщил, что в Ракке курдские боевики выпустили из тюрем под залог от шейхов племен 50 заключенных. Все они из числа террористов «Исламского государства». Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сделал заявление о том, что Москва намерена провести тщательную проверку поступающей информации о том, что курдские радикалы за выкуп отпускают на свободу террористов ИГИЛ, которые содержатся в их тюрьмах и лагерях, однако позднее пресс-центр SDF опубликовал заявление о том, что ни один террорист не покинул своего места заключения.

Провинция Хасака

После попытки проникнуть за линии обороны протурецких отрядов курдские боевики «Демократических сил Сирии» отошли к поселению Аль-Асадия. Как передает новостное агентство Rojava Network, стороны обменялись ракетно-артиллерийскими ударами. Местные жители города Рас-аль-Айн передали корреспондентам издания, что слышали звуки взрывов ракетных снарядов к востоку от города.

Напомним, 9 октября 2019 года Анкара объявила о начале операции «Источник мира» на севере Сирии. Целью операции являлось освобождение территорий, занятых курдских бандформированиями SDF и противодействие «спящим ячейкам» «Исламского государства». На освобожденной от курдских боевиков территории Анкара намерена разместить два миллиона беженцев из Сирии, которые в настоящее время проживают в Турции. Кроме того, целью операции ВС Турции было создание буферной зоны для предотвращения действий террористов «Рабочей партии Курдистана», SDF и «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.