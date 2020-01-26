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Новости Сирии
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Не менее восьми человек погибли при взрыве на севере Алеппо

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Не менее восьми человек погибли при взрыве на севере Алеппо

Дамаск, 26 января. Заминированный автомобиль взлетел на воздух на севере сирийской провинции Алеппо, не менее восьми человек погибли при взрыве, более 20 получили ранения.

Как сообщили очевидцы, трагедия произошла в городе Аазаз. Взрыв прогремел перед рестораном и заправочной станцией.

«Согласно первоначальным данным, восемь человек погибли, более 20 пострадали», — добавили они.

Обстановка в Алеппо в последнее время значительно обострилась из-за атак террористов. Боевики запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 обстреливают жилые районы провинции, школы, больницы, мечети, выводя из строя инфраструктуру. Жертвами подобных атак, как правило, становятся женщины и дети.

Противостоит террористам правительственная армия Сирии, преисполненная решимостью обезопасить население от боевиков. Войска недавно нанесли удары по логовам и укреплениям группировок в Кафр-Хамре, Мансуре, Аль-Рашидине, Аль-Бахуте, Хан-эль-Асале на юго-западе Алеппо. В результате бандформирования понесли потери в живой силе и технике, уничтожены их ракетные пусковые установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: РИА Новости
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