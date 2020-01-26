«Яркий человек со своей позицией»: Соловьев о Всеволоде Чаплине. ФАН-ТВ

Скончался Всеволод Чаплин. Бывшему спикеру РПЦ, настоятелю храма Феодора Студита у Никитских ворот и протоирею был 51 год. Печальную новость в беседе Федеральному агентству новостей прокомментировал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

«Я с ним не был близко знаком, я видел его только, когда он приходил на передачу. Поэтому есть люди, которые находились с ним в гораздо более близких отношениях. Но, конечно, печально, потому что человек он был яркий, узнаваемый, запоминающийся. Со своей позицией, которая иногда совпадала с позицией церкви, а с какого-то момента стала его личной», — вспоминает Соловьев.