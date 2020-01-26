Скорая не забрала тело Чаплина из храма

Москва, 26 января. Тело протоиерея Всеволода Чаплина пока не забрали из храма Феодора Студита у Никитских ворот, где он был настоятелем, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

По его словам, на пульт скорой поступило сообщение только в 18.15 по московскому времени. Отмечается, что бригада скорой помощи уже выехала на вызов.

«Тело еще не забрали. Оно будет лежать до приезда скорой», — сказал собеседник ФАН.

В воскресенье вечера прихожане храма сообщили в своих социальных сетях о смерти Чаплина. Информацию о кончине священника подтвердил Федеральному агентству новостей член Информационной комиссии в Московской городской епархии РПЦ Михаил Тюренков. Позже на сайте Русской православной церкви появилось сообщение о смерти протоиерея.

Один из прихожан сообщил, что протоиерею стало внезапно плохо, когда он сидел на лавочке около церкви. По предварительным данным, священник скончался от остановки сердца, сообщил источник ТАСС в медицинских кругах. По его словам, будет проводиться экспертиза.

Политолог и журналист Валерий Коровин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Чаплин — искренний патриот, который болел за Россию и отдавал свои жизненные силы на то, чтобы преумножить традиционную православную русскую культуру.