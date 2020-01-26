Легойда подтвердил смерть протоиерея Чаплина

Москва, 26 января. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда подтвердил смерть священника Русской православной церкви, протоиерея Всеволода Чаплина.

«Сегодня умер отец Всеволод Чаплин…Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили… Царствие Небесное!» — написал Легойда в своем Telegram-канале.

О смерти протоиерея стало известно в воскресенье. Он ушел из жизни в возрасте 51 года. Как рассказали прихожане, священник скончался во дворе храма Феодора Студита около 17.00 по московскому времени. Ему внезапно стало плохо, а прибывшие медики констатировали смерть.

Ранее подтвердил сообщение о смерти протоиерея член информационной комиссии в Московской городской епархии РПЦ Михаил Тюренков.

Напомним, в сан протоиерея Чаплин был возведен в 1999 году. Являлся, помимо прочего, членом бюро президиума, затем заместителем главы Всемирного русского народного собора.

Священник вел программы «Земля и люди», «Вечность и время», «Комментарий недели», постоянно публиковался в газете «Русь Державная». Чаплин не был женат и не имел детей. Протоиерей не раз выступал с заявлениями по различным общественным и политическим вопросам, неоднократно критиковал звезд отечественного шоу-бизнеса за глумление над религией.