США могут спровоцировать Турцию на новую операцию против курдских террористов в Сирии

Американский генерал Фрэнк Маккензи встретился в субботу с главарем курдских боевиков из коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) Мазлумом Абди. В ходе встречи, которая проходила на неназванной американской военной базе на севере Сирии, генерал заверил полевого командира, что США продолжат помогать SDF, сообщает Times of Israel. О том, как США возвращаются на север Сирии, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Никаких приказов, никаких сроков

По словам Маккензи, он заверил Абди в том, что США помогут курдам бороться с группировкой «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ), будут поддерживать курдских боевиков и «защищать» сирийские месторождения нефти и газа, доходы от которых делят со своими подопечными. Политика США в Сирии остается прежней — и самому генералу Маккензи неясно, сколько это будет продолжаться, признался он во время остановки на военной базе «Грин Виллидж» в Дейр-эз-Зоре.

«Он понимает, что мы не будем тут 100 лет торчать, — заявил Маккензи по поводу встречи с Абди корреспондентам The Washington Post и Associated Press. — Я, честное слово, не знаю, надолго ли мы тут остаемся, и у меня нет никаких приказов, кроме как продолжать работать с нашими партнерами в этом регионе».

Ранее в Сирии генерал Маккензи, начальник Центрального командования ВС США (CENTCOM), лично руководил спецоперацией по поиску и ликвидации главаря группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Операция была выполнена «идеально» — до сих пор неизвестно, был ли ликвидирован Аль-Багдади, а все доказательства, которые могли бы это подтвердить или опровергнуть, уничтожены.

Теперь высокопоставленного офицера «посадили» на нефть, захваченную США на востоке Сирии по приказу президента США Дональда Трампа.

США строят крепость на трассе М4

Американские войска начинают возвращаться на север Сирии, откуда ушли было с началом турецкой военной операции «Источник мира». Крупный конвой международной коалиции вошел из Ирака через пограничный переход «Семалка», расположенный на северо-востоке провинции Хасака. По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), в составе конвоя около 100 грузовиков, которые везут логистическое оборудование и строительные материалы на территорию провинций Хасака и Дейр эз-Зор.

Источники в соцсетях, связанные с подконтрольными США курдскими боевиками, подтверждают информацию о прохождении грузового конвоя.

#Sêmalka: US-led International Coalition has sent 100 trucks carrying logistical equipment, ammunition and military vehicles and headed towards Hasaka and Deir Ez-zor countryside. — Rojava Network (@RojavaNetwork) January 25, 2020

«Семалка» остается для США основным пограничным пропускным пунктом, через который проходят тысячи тонн грузов для оккупационных войск. По данным SOHR, американские конвои минуют «Семалку» каждые несколько дней: 16 января — 75 грузовиков с бронемашинами, снаряжением и логистическим оборудованием для боевиков SDF; 12 января — 50 машин, в том числе джипы и бензовозы; 8 января — более 60 грузовых машин, в том числе перевозящих танки, бронеавтомобили и электрогенераторы.

A huge US military convoy seen at Semalka border crossing between Iraq and Syria. pic.twitter.com/kAFuxIiRax — Ali Özkök (@Ozkok_A) January 8, 2020

Ранее SOHR сообщила, что США расширяют военную базу «Телль-Байдар», расположенную к юго-западу от города Камышлы. База и расположенный рядом с ней аэродром «Куляб», построенный в 2017 году, были покинуты американскими войсками в октябре. Вскоре, после того как президент Дональд Трамп заявил, что «США оставили себе нефть», американцы вернулись.

US forces have begun to evacuate the Sarrin/Septe Airbase in southern Kobane,withdrew from Tall Baydar base & Qulayb airstrip towards their position at the eastern dam on the Hasaka-Tell Tamer road. US Army engineers destroyed their intelligence radar base on Mount Abdulaziz. pic.twitter.com/8mfFZNKmeG — Military Advisor (@miladvisor) October 20, 2019

Военная база в Телль-Байдаре контролирует стратегическую автодорогу М4, по которая ведет в город Камышлы, а также перекресток Умм-Джафа. Усиление этой базы позволит коалиции расширить контроль на северо-востоке Сирии. Если американцы закроют М4, добраться до Камышлы можно будет только через город Хасаку — по региональным автодорогам 716 и 7.

К востоку от Камышлы расположены нефтяные поля Румейлана, куда сирийские войска вошли в начале ноября впервые за несколько лет. По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, США и курдские боевики планируют вернуться, чтобы сохранить часть позиций на севере Сирии.

Американцы накачивают силы

«Когда-то американская инфраструктура была развернута по всей Рожаве, они создали для себя военные базы, аэродромы. Сейчас эта территория сократилась, но войска, которые были выведены в Дейр-эз-Зор, постепенно пытаются воссоздать эту инфраструктуру на меньшей площади — поэтому направляется строительная техника, стройматериалы. Они планируют заменить частично утерянную инфраструктуру новой», — объяснил Рожин в интервью Федеральному агентству новостей.

С восстановлением инфраструктуры связано появление в Сирии большого количества американских военных инженеров: так, погибший в пятницу в Сирии в результате ДТП рядовой Антонио Мур принадлежал к 411-й инженерной бригаде.

По словам Бориса Рожина, после завершения активной фазы турецкой военной операции «Источник мира» американцы сориентировались и стремятся наметить новые «красные линии», за которые не сможет заходить сирийская армия. Это приводит к мелким стычкам между американскими патрулями и военной полицией РФ.

«Американцы пытаются частично вернуть утерянный контроль, это приводит к мелким инцидентам с российскими и американскими патрулями, однако механизм деэскалации продолжает действовать, и эти стычки не влияют на ситуацию, что подтверждают заявления Пентагона и Минобороны РФ», — отметил военный эксперт.

Рожин предположил, что огромные конвои международной коалиции позволяют США маскировать наращивание в Сирии числа военнослужащих и «подрядчиков» — то есть наемников из Blackwater и других ЧВК.

«Официально количество сокращено — однако за счет того, что вводятся колонны с техникой, возводится инфраструктура — неофициально количество людей может даже увеличиваться. Заходят военные инженеры, специалисты-строители, охрана. Реальное число «плавает»: я бы предположил, что заявляемая Пентагоном цифра ниже, чем реальная», — заявил собеседник ФАН.

Турция не потерпит возвращения курдских террористов

Появление подконтрольных США курдских боевиков SDF на границе в северо-восточной Сирии никак не устраивает «заклятого союзника» США — Турцию. На встрече в Сочи было оговорено особо — границу должны занимать сирийские силы, которым поможет Россия.

«Турцию вполне устраивает, что граница перешла под контроль САА и военной полиции РФ, и там больше не появляются боевики SDF. Это используется в турецкой пропаганде, когда они заявляют, что курдская угроза устранена. С другой стороны, тот факт, что американцы поддерживают курдских террористов, также продолжает держаться в турецкой прессе. США обвиняют в том, что они пытаются оживить курдский сепаратистский проект, так что активность американцев на севере Сирии остается в фокусе турецких СМИ. [Президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, как и [президент Сирии Башар] Асад, заинтересован в том, чтобы американцы оттуда ушли, поскольку это сильно ослабит курдов, а это для Анкары главная цель», — подчеркнул Борис Рожин.

В перспективе усиление США на севере Сирии может спровоцировать возобновление военной операции «Источник мира» - Турция не потерпит курдской угрозы на своих границах, считает Борис Рожин. В этом случае Турция, Россия и Сирия могут договориться о расширении зоны безопасности, которую обязаны будут покинуть курдские боевики.

«Турция будет поддерживать вытеснение США, если это ослабит курдские позиции. Требования о включении курдов в состав конституционного комитета Сирии и любое другое расширение их влияния Турции не понравятся. В Анкаре хотели бы, чтобы положение курдов осталось на довоенном уровне — частично эти пожелания совпадают с видением Дамаска, — отметил Борис Рожин. Вряд ли сбалансировать решение курдского вопроса получится без уступок со стороны Дамаска. С одной стороны, приходится оглядываться на турок, с другой стороны на Россию, с третьей на связи курдов и США — не такой простой вопрос, решить его пока что не получается».

1 Организация запрещена на территории РФ.