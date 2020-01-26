Донбасс сегодня: обстрелы ВСУ загоняют дончан в подвалы, Киев «кошмарит» части ООС

Донбасс, 26 января. Жилой сектор ДНР получил повреждения в результате массированного обстрела силами ООС. Минобороны Украины проводит массовые проверки в подразделениях и частях ВСУ. По вине украинских военнослужащих в ДТП пострадал мирный житель. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Донецкая Народная Республика подверглась обстрелам со стороны ВСУ 15 раз за минувшие сутки. На всех трех направлениях обороны ДНР огонь велся из зенитных установок, гранатометов, 82-мм минометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, пулеметов и стрелкового оружия. На Донецком и Мариупольском направлении украинские силовики использовали 120-мм минометы.

В селе Ясное Докучаевского района украинскими боеприпасами повреждены кровли и стены двух жилых домов. В Петровском районе Донецка повреждения снаружи и внутри получило одно частное домостроение. В поселке шахты Трудовская под Донецком в результате вечернего обстрела поврежден жилой дом, жители поселка вынуждены были спуститься в подвал и пережидать обстрел.

Минобороны Украины проводит проверки в зоне ООС

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» работают комиссии из Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и штаба ООС, сообщает представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов. Так, в 92-й и 128-й бригадах ВСУ сотрудники Минобороны проверяют состояние тылового обеспечения. В 56-й и 10-й бригадах ВСУ медицинская служба штаба ООС проводит проверку по многочисленным фактам вирусных и инфекционных заболеваний личного состава. А в 28-й бригаде ВСУ тыловики штаба ООС расследуют установленный факт хищения материального имущества бригады на сумму 300 тысяч гривен.

Проверкой выявлены дополнительные факты краж, употребления личным составом наркотиков и алкоголя, а также дезертирства солдат. Расследуются жалобы силовиков о том, что их не включают в списки частей, в связи с чем они лишаются определенных выплат. Так, военнослужащий 128-й бригады ВСУ недавно был убит сослуживцами. Однако кадровые органы своевременно не включили его в состав бригады, и он числился как прибывший в командировку. Поэтому семья погибшего не получит положенные в таком случае компенсационные выплаты.

В результате ДТП с военным грузовиком ранен мирный житель

Разведке Народной милиции ЛНР стала известна информация о дорожно-транспортном происшествии с участием украинских военных в поселке Мироновский Луганской области. Грузовик «Урал» столкнулся с гражданским автомобилем, в результате чего пострадал местный житель и два военнослужащих 59-й бригады ВСУ. Водитель военного автомобиля не справился с управлением, после чего грузовик опрокинулся на гражданскую машину. Пострадавшие госпитализированы.

У военнослужащих сил ООС изымают телефоны и ноутбуки

Командующий ООС Владимир Кравченко обеспокоен тем, что сведения о дорожно-транспортных происшествиях, совершенных личным составом ВСУ, становятся достоянием общественности благодаря распространению информации в соцсетях. Как рассказали в управлении Народной милиции ЛНР, в связи с этим руководство ООС отдало приказ об изъятии у рядовых солдат гаджетов, имеющих выход в Интернет.

Контролируют процесс командиры соединений, которые в случае невыполнения приказа, лишают своих подчиненных денежных премий. Также руководство ОТГ «Север» запретило использовать военный транспорт ночью.