Политолог Коровин назвал протоиерея Чаплина «искренним патриотом»

Москва, 26 января. Протоиерей Всеволод Чаплин Всеволод Чаплин был искренним патриотом, который болел за Россию и отдавал свои жизненные силы на то, чтобы сохранить и преумножить традиционную православную русскую культуру. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал политолог и журналист Валерий Коровин.

По его словам, священнослужитель серьезно трансформировал свои взгляды в сторону традиционного изначального православия.

«Отец Всеволод был в этом плане бескомпромиссным патриотом и традиционалистом, имею ввиду, конечно, не ранние его взгляды, а последние годы, когда он зачастую шел на серьезные аппаратные, административные уступки в ущерб своему статусу или своим должностям, отстаивая истину, интересы православной веры и русского народа и государства одновременно. Здесь, конечно, я его узнал уже как человека, полностью преданного своему отечеству и своему народу», — сказал Коровин.

Он также добавил, что вместе с протоиереем ему неоднократно доводилось отстаивать интересы русского общества в Общественной палате и принимать участие в различных конференциях, где тот «показал себя человеком, отрешенным от материальных целей и личных корыстных интересов в пользу интересов общества и русской традиции».

«Никто не скажет, что отец Всеволод хотя бы раз погрешил против истины в своих интересах», — резюмировал собеседник ФАН.

Всеволод Чаплин ушел из жизни в возрасте 51 года, это в интервью ФАН подтвердил член Информационной комиссии в Московской городской епархии РПЦ Михаил Тюренков.

Священник скончался в воскресенье вечером в Москве, находясь у храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого являлся.