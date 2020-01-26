РПЦ подтвердила смерть протоиерея Чаплина

Москва, 26 января. Протоиерей Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни, подтвердил член информационной комиссии в Московской городской епархии РПЦ Михаил Тюренков в интервью Федеральному агентству новостей.

«Увы, да», — сказал Тюренков, отвечая на вопрос о смерти Чаплина.

Прихожанин храма Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько сообщил, что протоиерей умер около храма. По его словам, настоятель храма сидел на лавочке около церкви, когда ему внезапно стало плохо. Прибывшая через 15 минут бригада скорой помощи констатировала смерть, добавил он.

Как сообщил источник ТАСС в медицинских кругах, Всеволод Чаплин скончался от остановки сердца.

На странице Чаплина в социальной сети Faсebook интернет-пользователи выражают свои соболезнования родным и близким в связи с уходом священника из жизни.

«Царствие Небесное», — написал Андрей Андреев.

«Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего протоиерей Всеволода, прости все согрешения вольные и невольные и даруй ему Царствие Небесное. Давайте все помолимся о нем, а можно и в храме записку подать», — предложил Александр Гринев.

«Глубокие соболезнования. Господи, помилуй!» — написала Olga Marple.