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Прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько рассказал, как умер Всеволод Чаплин

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Прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько рассказал, как умер Всеволод ЧаплинМосква, 26 января. Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от астматического приступа. Об этом рассказал прихожанин московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот Александр Петрунько.

По его словам, священнослужитель находился на лавочке у храма, когда почувствовал себя плохо.

«Он сел на лавочку, ему стало плохо. Он болел астмой. Он стал задыхаться, посинел, упал. Ему вызвали скорую, скорая констатировала смерть», — цитирует мужчину Telegram-канал «Подъем».

Петрунько добавил, что обычно священнослужитель носил с собой лекарство и всегда при одышке «пользовался баллончиком от астмы», однако на этот раз прихожанин не смогу увидеть, успел ли Чаплин воспользоваться препаратом.

Бывший спикер РПЦ скончался на 52-м году жизни вечером 26 января в Москве. Смерть наступила у храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого служил протоиерей.

Всеволод Чаплин широко известен рядом высказываний по различным, в том числе общественно-политическим, вопросам. Он неоднократно выступал с критическими заявлениями в адрес звезд российского шоу-бизнеса, которые, по его мнению, глумились над религией.

Как рассказал в интервью Федеральному агентству новостей политолог и журналист Валерий Коровин, протоиерей был «бескомпромиссным патриотом и традиционалистом», который стремился сохранить и преумножить традиционную православную русскую культуру.

На странице Чаплина в Faсebook интернет-пользователи выражают свои соболезнования родным и близким в связи с уходом священника из жизни.

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Источник: Telegram-канал «Подъем»
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