Главные новости 26 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 26 января.

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался в Москве на 52-м году жизни. РПЦ подтвердила смерть протоиерея Чаплина.

Константин Косачев ответил польскому политику, который заявил, что РФ обязана заплатить Польше компенсацию за войну. Косачев ответил на слова Качиньского о компенсации Польше от РФ за ущерб во время войны.

В Петербурге на Гражданском проспекте столкнулись два легковых автомобиля. После столкновения одна из машин влетела в толпу людей на пешеходном переходе. Автомобиль влетел в толпу после жесткого ДТП в Петербурге. ФАН-ТВ.

Западная пресса и либеральная тусовка, рупор иностранного влияния, распространяют инсинуации на теме блокады Ленинграда. Как либеральная тусовка хотела сдать блокадный Ленинград фашистам.

Водонаева заявила, что не изменит своего отношения к маткапиталу, назвав часть его получателей «пьющими» и «маргиналами». Водонаева снова оскорбила получателей материнского капитала.

Доктора оценивают состояние восьми из 15 пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Пермском крае как тяжелое. Минздрав Пермского края назвал число тяжело пострадавших в ДТП с автобусом.

Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в столице Дагестана, в результате есть разрушения и пострадавшие. Взрыв прогремел в пятиэтажном доме в Махачкале, есть пострадавшие.

Поправки в конституцию, досрочный выход на пенсию и доплаты учителям. Подробнее обо всем этом в новом выпуске «Политики России». Законопроект о поправках в конституцию принят в первом чтении. Политика России. ФАН-ТВ.

Фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова показали впечатляющие результаты на чемпионате Европы. Фигуристки из России заняли весь пьедестал на чемпионате Европы в Австрии.

В ГД обратились с идеей ограничить на территории РФ свободную продажу формы сотрудников Министерства внутренних дел России. В России предложили запретить свободную продажу формы полиции.

По его словам, будет введена фиксированная ставка оклада без ущерба стимулирующим выплатам. Морозов раскрыл детали новой системы оплаты труда врачей.