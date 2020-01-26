Сирийские боевики сняли себя на видео в Триполи

Триполи, 26 января. Очередное доказательство вмешательства сирийских боевиков в ливийский конфликт попало на видео. Его сняли сами бандиты.

Накануне в социальной сети Facebook появилось видео, в очередной раз доказывающее присутствие сирийских боевиков в ливийской столице Триполи. На записи двое мужчин едут на машине по городу, комментируя происходящее вслух с сирийским акцентом. На дороге, по которой едут наемники, видны другие машины с обычными гражданскими.

Отметим, что сирийские боевики нередко нападают на мирных жителей Триполи. С начала недели стало известно, как наемники незаконно забрались в дом к горожанину и ранили хозяина. Также бандиты устраивают стрельбу на мирных улицах города, захватывают чужой автотранспорт. Недавно появилось видео, как члены вооруженной группировки избивали и унижали мужчину, требуя, чтобы за него уплатили выкуп.

Сирийских боевиков в Ливию перебрасывает Турция начиная с прошлого года. Террористы бегут из Сирии после того, как местная армия начала успешно освобождать провинцию Идлиб от вооруженных группировок. Анкара переправляет бандитов в африканскую страну самолетами и по морю. Также бандформированиям оказывается поддержка в виде турецкого вооружения и военной техники.

Начиная с января 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заключил соглашение с главой нелегитимного Правительства национального согласия Файезом Сарраджем, для введения войск в поддержку триполитанской «власти». Этот договор осудили политики, племена и простые граждане Ливии. Они назвали документ предательством и попыткой вернуть в страну османский колониализм.

Сейчас в Триполи продолжается режим прекращения огня, который начался в полночь 12 января. Инициатором перемирия выступила Россия. Это предложение поддержала Турция. Первыми прекратили огонь силы Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара. Ближе к ночи вести боевые действия прекратили и боевики, поддерживающие Правительство национального согласия.