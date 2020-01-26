Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Москва, 26 января. Настоятель храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни в возрасте 51 года.

На странице священника в социальной сети Facebook под последней его записью появилось сообщение от пользователя с ником Tania Ianovskaia. Женщина написала, что Чаплин скончался в воскресенье вечером.

Позже в Интернете стали распространяться сообщения от прихожан храма, где служил протоиерей. По их словам, Всеволод Чаплин умер во дворе храма Феодора Студита около 17.00.

Как пишет Telegram-канал «Лента дня», протоиерей сидел на лавке у храма, внезапно ему стало плохо. Прибывшие к нему медики уже констатировали смерть, уточнил канал. Что стало причиной смерти, пока не сообщается.

«К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сказали ТАСС в пресс-службе храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.

При этом мать Чаплина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» не подтвердила сообщения о его кончине.

«Сведений пока таких пока не имею, это его мама», — сказала она.

Протоиерей Всеволод Чаплин известен рядом высказываний по различным вопросам, в том числе общественно-политическим. Он не раз выступал с критическими заявлениями в адрес звезд российского шоу-бизнеса, которые, по его мнению, глумились над религией.