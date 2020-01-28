Банда боевиков обрушила дом в жилом районе Алеппо, есть жертвы

Дамаск, 28 января. Террористические группировки провели ракетный обстрел района Аз-Захра, находящегося на западной окраине Алеппо, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Одна из ракет упала на четырехэтажное здание, в результате конструкция обрушилась, убив одного из его жителей и ранив четырех человек.

Глава городского совета Алеппо Маад Мудладжи в комментарии нашему корреспонденту заявил, что четырехэтажное здание в районе Аль-Захра было уничтожено ракетой, выпущенной террористами запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1.

По словам Мудладжи, сразу же после инцидента экстренные службы эвакуировали здание. В ходе спасательных поисков и из-под обломков вытащили четырех человек, в настоящее время они находятся в больнице. Еще один мирный житель погиб на месте от полученных ран.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

Ответ на действия боевиков последовал незамедлительно — подразделения сирийской правительственной армии начали наносить концентрированные удары артиллерией и ракетами по логовам террористических группировок с целью положить конец нарушениям режима прекращения огня и ежедневным нападениям на мирных жителей.

Напомним, что в данный момент подразделения правительственной армии Сирии проводят масштабную военную операцию на юго-западе Алеппо. САА начала жесткие противостояния с местными террористическими группировками после многочисленных просьб со стороны мирных жителей. Нападения боевиков в районе Алеппо происходят практически ежедневно. Кроме того, они разрушают жилой фонд, школы, больницы, инфраструктуру города. Жертвами таких атак, как правило, становятся женщины и дети.

Ранее сообщалось, что сирийская правительственная армия разгромила логово террористических группировок в Кафр-Хамре, Мансуре, Аль-Рашидине, Аль-Бахуте, Хан-эль-Асале на юго-западе Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.