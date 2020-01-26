Волошин заявил о недовольстве Франции Зеленским после «нормандского саммита»

Киев, 26 января. Во Франции растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за паузы после проведенного в Париже саммита в «нормандском формате», заявил дипломат и депутат Верховной Рады Олег Волошин в эфире телеканала «112. Украина».

Волошин — член украинской делегации на саммите «нормандской четверки» — заявил, что во Франции недовольны тем, что вклад французского лидера Эммануэля Макрона в организацию встречи оказался напрасным. По его словам, во Франции не понимают, почему после достаточно успешного саммита «зависла очередная пауза».

Украинский политик добавил, что на саммите в Париже подписали коммюнике, согласовали разведение войск, но все это оказалось отодвинуто в сторону.

«Мы видим, что там (в Раде. — Прим. ФАН) идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому трудовому кодексу, масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части Минских соглашений», — объяснил украинский парламентарий.

На состоявшейся 9 декабря встрече лидеров «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) был подписан коммюнике, стороны договорились встретиться через четыре месяца в Берлине для продолжения диалога об урегулировании ситуации в Донбассе.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали свыше 13 тысяч человек.

Осенью прошлого года на переговорах в Минске контактная группа приняла «формулу Штайнмайера», которая предполагает предоставление Донбассу особого статуса и разведение сил на линии соприкосновения.