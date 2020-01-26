Соловьев ответил Качиньскому, потребовавшему компенсацию Польше за ущерб в годы войны

Москва, 26 января. Телеведущий Владимир Соловьев назвал польского политика Ярослава Качиньского «сволочью и Иудой» после того, как тот потребовал от Москвы выплатить Варшаве компенсацию за «ущерб» в годы Второй мировой войны.

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) ранее объявил, что Россия, как и Германия, «обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне».

Соловьев, комментируя высказывание Качиньского, предложил выплатить ему 30 серебреников.

«Что до России, деньги Качиньскому послать можно. Он их заслужил. 30 серебреников – цена для него, его соратников и тех, кто Польшей сейчас правит, самая та», — ответил ему телеведущий в своем Telegram-канале.

Отметим, что заявление польского политика вызвало большую волну негодования. Еще ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Варшава старательно навязывает западным странам свою позицию по итогам Второй мировой войны. Она не единожды предпринимала попытки уменьшить роль Советского Союза в победе над фашистской Германией.

Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на выпад Качиньского напомнил, что Варшава находится в неоплатном долгу перед Москвой за восстановление экономики Польши после войны. Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа уверен, что Варшаве не хватит и целого ВВП Польши, чтобы компенсировать затраты, которые понес СССР, поднимая страну из руин после войны с фашистской Германией.