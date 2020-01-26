Черные ящики разбившегося под Тегераном «Боинга» останутся в Иране

Тегеран, 26 января. Черные ящики потерпевшего крушение под Тегераном украинского «Боинга» останутся в Иране и будут дешифрованы на его территории. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По данным агентства, с таким заявлением выступил депутат иранского парламента, член парламентского комитета по развитию Фараджулла Раджаби.

«Бортовые самописцы украинского лайнера, разбившего под Тегераном, останутся в Иране и будут расшифрованы на иранской территории», — объявил он, добавив, что в этом заключается политика Ирана.

Раджаби уточнил, что изучением содержащейся на них информации займется государственное министерство дорог и городского развития.

Ранее стало известно, что сбитый иранской системой ПВО украинский борт поразили две ракеты класса «земля-воздух» малого радиуса действия, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Toр-M1». В результате пролетавший над жилым районом самолет, в котором находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, начал стремительно терять высоту, столкнулся с «препятствием» и упал на землю, где пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

ПВО Ирана сбили гражданский «Боинг» по ошибке. В условиях резко обострившихся отношений с США иранцы находились в состоянии повышенной боевой готовности отразить новые американские атаки и приняли пассажирский самолет за вражескую цель.

Многие эксперты и политики после анализа произошедшего, пришли к выводу, что вина за гибель людей лежит на США, которые спровоцировали Иран на удар. В частности, политолог Владимир Шаповалов не исключил, что Вашингтон мог подставить Тегеран, направив в небо над ним американский беспилотник MQ-9 Reaper, прикрывающийся украинским бортом.