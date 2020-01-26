МЧС рассказало о состоянии пострадавшего при хлопке газа в Махачкале ребенка

Махачкала, 26 января. Пострадавший при хлопке газа в Махачкале ребенок получил легкие ранения, сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке в Махачкале, в результате чего пострадал проходивший мимо ребенок. Как сообщили в ведомстве, подростка увезли на карете скорой помощи в больницу.

«По уточненной информации, выбита перегородка между балконом первого этажа и цоколем. Пострадал мальчик 2008 года рождения, доставлен в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии легкой степени тяжести», — сказали РИА Новости в ГУ МЧС РФ по Дагестану.

В ведомстве также сообщили, что угрозы обрушения после хлопка газа нет.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео последствий ЧП в Махачкале.