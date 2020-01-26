РГ назвала автомобили, которые можно приобрести по льготным кредитам

Москва, 26 января. Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» помогут россиянам приобрести машину в 2020 году дешевле. Эксперты назвали модели, доступные по льготным кредитам.

Программы, начавшие действовать с 1 января этого года, имеют несколько условий. Так, стоимость выбранного автомобиля не должна превышать миллиона рублей, а общая скидка составит не более 10% от цены машины. Для жителей Дальнего Востока она выше — 25%.

В список автомобилей, доступных в рамках программы, вошел весь модельный ряд «АвтоВАЗа»: от LADA Granta до флагманской LADA Vesta Sport, а также все внедорожники УАЗ.

Французский производитель Renault предложил все комплектации Sandero, Logan, кросс-седана Logan Stepway и переднеприводного кроссовера Sandero Stepway (включая версию City с вариатором), а также версии кроссоверов Arkana, Duster и Kaptur стоимостью менее миллиона рублей.

Hyundai и KIA представлены седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.

Эксперты напомнили о собственных программах автопроизводителей. Например, Volkswagen предлагает акцию «Твой старт с Volkswagen», которая предназначена для автолюбителей моложе 30 лет. «Положись на Polo» рассчитан на семей, имеющих двух и более несовершеннолетних детей.

Ранее Министерство экономического развития РФ разработало правила продажи автомобильных госзнаков, которые позволяют россиянам выкупать «красивые» номера через портал Госуслуги. Для этого нужно будет заплатить повышенную государственную пошлину или приобрести госзнаки в ходе аукциона. Правила должны будут вступить в силу с 1 января 2021 года.