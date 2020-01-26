Экзамены в университете Алеппо перенесли из-за вылазок террористов

Дамаск, 26 января. Экзамены в университете сирийского города Алеппо перенесены до специального распоряжения руководства, сообщило агентство SANA, приводя фрагмент заявления ректора вуза профессора Мустафы Афьюни.

Согласно приказу ректора, «экзамены, которые должны были пройти сегодня, переносятся на другой срок». Дата новых экзаменов будет определена позже, добавил Афьюни. По его словам, предполагается, что студенты смогут сдать экзамены в конце первого семестра, после завершения регулярной сессии.

В последние дни обстановка вблизи Алеппо серьезно обострилась из-за участившихся вылазок террористов, который действуют в провинции и обстреливают окраины города.

Правительственная армия Сирии продолжает атаковать укрепления террористических группировок в Алеппо. Ранее в воскресенье Федеральное агентство новостей сообщало, что бойцы сирийской армии атаковали позиции боевиков в Кафр-Хамре, Мансуре, Аль-Рашидине, Аль-Бахуте, Хан-эль-Асале, террористы понесли большие потери в живой силе и технике.