РГ назвала пять неисправностей, с которыми нельзя эксплуатировать авто

Москва, 26 января. Водитель перед каждой поездкой должен проверить исправность пяти систем, указанных в пункте 2.3.1 ПДД, и в случае обнаружения неполадок по крайней мере в одной из них обязан устранить их или проследовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Ответственность за техническую неисправность транспортного средства полностью лежит на водителе. Ключевые технические сбои, при которых эксплуатация автомобиля запрещена, строго регламентированы и содержатся в Правилах дорожного движения, напоминает «Российская газета».

Согласно им, перед началом поездки водитель должен убедиться в надлежащей работе тормозной системы, системы рулевого управления и сцепного устройства (в составе автопоезда), в исправности фар и задних габаритных огней, а также стеклоочистителя со своей стороны.

Вышеперечисленные неисправности являются основными, но не исчерпывают список условий, при которых от эксплуатации авто следует отказаться. Также водителям необходимо следить за остаточной высотой протектора, состоянием стекол, степенью тонировки, надежностью ремней, указателями и контрольными лампами на приборной панели и замками дверей.

Ранее эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, как правильно прогревать двигатель автомобиля зимой с точки зрения экологии, расхода топлива и соблюдения ПДД. По его словам, наилучший результат даст кратковременный прогрев, занимающий до минуты летом и до двух-трех минут зимой. Самым «цивилизованным» методом прогрева автомобиля специалист назвал использование предпускового подогревателя.