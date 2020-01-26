США выступили против помощи, которую Турция оказывает ПНС Ливии

Вашингтон, 26 января. Турция должна прекратить отправку боевиков в Ливию, заявил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер.

Он напомнил о решении участников международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии, которая прошла в Берлине 19 января. Тогда представители сразу нескольких стран призвали прекратить отправку сил в африканскую страну.

Госдеп США надеется, что Турция, которая поддерживает так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, будет соблюдать договоренность, достигнутую на встрече в Германии.

Как отметил Шенкер, участники конференции сошлись во мнении, что огонь в Ливии должен быть прекращен.

Напомним, встреча в Берлине стала продолжением переговоров в Москве, которые состоялись благодаря усилиям российской стороны 13 января.

Турция оказывает поддержку ПНС Ливии – искусственно созданной структуре, которую не раз уличали в связях с запрещенными в России международными террористическими организациями ИГ1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

В частности, Анкара поставляет ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, а также перебрасывает сирийских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.