Настоящие замыслы представителей Организации Объединенных Наций (ООН), работавших в разные годы над разрешением ливийского кризиса, раскрыл старейшина племени Аль-Обайдат ШархалБал Бридан, проживающий в Киренаике. По его словам, все они преследовали свои меркантильные цели. Международный альянс лишь прикрывает своими якобы благими намерениями захват чужих ресурсов, считает глава племени.

Накануне ШархалБал Бридан высказался об итогах прошедшей в Берлине конференции по Ливии. По его словам, каждый из участвовавших в подобных конференциях представитель ООН имел свои интересы в североафриканской стране. Старейшина отметил, что целостность ООН измеряется честностью ее посланников, и альянс всегда должен пересматривать своих представителей, прежде чем говорить о мире или честности.

Меркантильная тройка

Таким образом бывший глава Миссии ООН по поддержке в Ливии Бернардино Леон оказался замешанным в заключении контракта с Катаром — страной, которая давно поддерживает запрещенную в РФ террористическую группировку «Братья мусульмане». Эти боевики давно являются одной из влиятельнейших сил, работающих совместно с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Бандформирование поддерживает нелегитимную власть, воюя против Ливийской национальной армии (ЛНА).

Вместе с тем Катар оказывает военную поддержку боевикам, поддерживаемым ПНС. По словам ШархалБала Бридана, против Бернардино Леона ООН проводило расследование, однако оно так и не вышло в свет.

Заменивший прошлого представителя ООН по Ливии Мартин Коблер, в прошлом занимавший пост посла Германии в Пакистане, также оказался замешан в попытке нажиться на кризисе. Как отмечает старейшина, дипломат контактировал с различными лидерами «МВД» ПНС, замешанными в криминале. Также у него были связи с нефтяным контрабандистом Ибрагимом Аль-Джадраном. Ранее этот боевик возглавлял «Гвардию охраны нефтяных объектов», напав в июне 2018 года на экспортные порты Рас-Лануф и Эс-Сидр, но потерпел поражение от сил ЛНА.

Впоследствии Мартин Коблер проводил переговоры лишь с теми условиями, чтобы получить доступ к нефтяным месторождениям, контролировавшимся бандитами, отмечает представитель племени Аль-Обайдат. Однако армия освободила эти земли от боевиков.

Находящийся ныне на посту эмиссар ООН в Ливии Гассан Саламе сейчас выступает с той же риторикой, что и его предшественники. ШархалБал Бридан отмечает, что в своих речах ответственный за разрешение ливийского кризиса дипломат выступает только с поддержкой нелегитимного Правительства национального согласия, забыв, что он является официальным лицом в диалоге со всеми ливийцами.

Истинные интересы ООН

По мнению доцента РЭУ им Г. В. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, сотрудники ООН представляют, в основном, интересы своих наймитов, заинтересованных в том или ином регионе, а никак не в волеизъявлении народов, которые они должны защищать.

«Когда Саррадж приезжал в Берлин на конференцию или появлялся на других площадках, он всегда появлялся там, где может поддержать своих хозяев. Я думаю, что сейчас его начальство опирается на своих представителей в ООН, там они и находятся. Потому что они реального осуждения связей с террористами не производят, и, фактически, являются наймитами, а не выразителями интересов народов. Они выполняют задачи по раздроблению ресурсов, пополнению террористических групп, контролю над занимаемыми боевиками землям», — сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт.

По его мнению, ООН — это система глобального управления, в которой существуют свои лоббисты. Они поддерживают беспредел в странах, где не работают законы, и всем заправляет криминал. С их помощью поддерживаются различные вооруженные формирования, руками которых расхищаются ресурсы стран, которые ООН якобы поддерживает.