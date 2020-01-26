Осужденная израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Москва, 26 января. Гражданка Израиля и США Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков, подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении. Об этом заявили ее адвокаты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что процесс помилования тормозит тот факт, что Иссахар не обращалась к президенту РФ Владимиру Путину. А это, согласно закону, необходимая процедура.

Юристы девушки рассказали, что обсудили с осужденной заявление пресс-секретаря главы российского государства. Иссахар решила обратиться к президенту РФ с ходатайством. По словам адвокатов, оно уже подано в письменном виде через администрацию следственного изолятора.

«Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении», — добавили юристы.

Напомним, Иссахар задержали 9 апреля прошлого года в столичной воздушной гавани «Шереметьево», где она делала пересадку на рейсе Дели — Тель-Авив и ожидала посадки, не покидая транзитную зону аэропорта. Ее багаж привлек внимание служебной собаки. Сотрудники таможни и отдела по борьбе с контрабандой нашли у девушки почти 10 граммов гашиша.

11 октября Химкинский городской суд Подмосковья признал девушку виновной в совершении преступления по статье о незаконном хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств и назначил 7,5 года колонии общего режима.

Президент Израиля Реувен Ривлин просил лидера России помиловать Иссахар. Но, как подчеркивал Песков, это не является основанием для инициирования процесса помилования де-юре.

В четверг российский лидер посетил Израиль, где провел встречу с матерью осужденной Яффой Иссахар. В беседе также участвовали глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара. Глава РФ по окончании встречи отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи» и обещал, что «все будет хорошо».