Омские активисты обнаружили огромный незаконный скотомогильник

Жители Калачинского района Омской области давно заметили, что отходы убойного пункта, расположенного в деревне Ковалево, сливаются просто в котлован за деревней, а шкуры, кости и копыта просто сваливаются в поле, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам местных жителей, они обращались в администрацию Ивановского сельского поселения, к которому относится деревня Ковалево, но никаких действий чиновников не последовало. Тогда обеспокоенные граждане пригласили на несанкционированную свалку экспертов регионального отделения Общероссийского народного фронта. Активисты лично убедились в том, что на территории более чем в 10 гектаров организован скотомогильник без каких-либо разрешительных документов.

«Жилые дома расположены примерно в 200 метрах от этого места, неудивительно, что жители деревни опасались заражения грунтовых вод и возникновения эпидемии», — рассказал член отделения ОНФ в Омской области Виталий Поддубиков.

Общественники направили обращение в Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила факты грубых нарушений при утилизации биологических отходов первого класса опасности. Руководству убойного пункта и владельцу местного фермерского хозяйства придется выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

С территории незаконного могильника уже вывезено и утилизировано 18 тонн отходов, а сам полигон, по уверению властей, будет рекультивирован. Но, как отмечают в ОНФ, эта проблема может быть гораздо шире и иметь областные масштабы.

«Таких убойных пунктов по области — около 15, а сертифицированный ветсанутильзавод — всего один. Следовательно, можно предположить, что из районов, которые от него находятся в 100–200 километрах, никто отходы не возит, их так же выбрасывают где-то в поле или на свалке, — констатировали омские активисты. — В планах ОНФ в Омской области на 2020 год поднять эту проблему в масштабе региона и вывести ее на решение с разработкой плана и привлечением инвесторов для строительства перерабатывающих предприятий».

А пока это остается в планах, общественники держат на контроле ситуацию в Калачинском районе до полного устранения могильника и его последствий для окружающей среды.