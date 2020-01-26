Россиянка Непряева победила в спринте на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Оберстдорф, 26 января. Российская лыжница Наталья Непряева выиграла в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Германии.

В немецком Оберсдорфе проходит восьмой этап мирового первенства по лыжным гонкам.

Непряева справилась с дистанцией за 3 минуты 27,08 секунды. Второй результат показала спортсменка из Словении Анамария Лампич, третьей финишировала представительница США Джессика Диггинс.

Россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина, а также лидер общего зачета норвежка Тереза Йохауг покинули соревнования в четвертьфинале.

Спортсменки Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко не смогли преодолеть квалификацию.

В общем зачете Кубка мира Непряева поднялась на второе место, набрав 1087 очков и уступив норвежке Йохауг (1553 очка), но опередив ее соотечественницу Хейди Венг (1020 очков).

Ранее в Оберсдорфе победу в скиатлоне одержал российский лыжник Александр Большунов. Он финишировал с результатом 1 час 13 минут 40,6 секунды. Второе и третье места заняли норвежцы Симен Хегстад Крюгер и Шуру Рете.