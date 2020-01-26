Заявившему о мафиозном синдикате в РФ Навальному напомнили, как он «дерибанил» «Кировлес»

Москва, 26 января. Пользователи российского сегмента Интернета напомнили скандальному блогеру Алексею Навальному, согласившемуся с тезисом британского журналиста Люка Хардинга, что современная Россия — «мафиозный синдикат», о хищениях у «Кировлеса».

Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) разместил в своем Twitter-аккаунте видео Хардинга, в котором тот называет современную Россию «мафиозным синдикатом». Скандальный «оппозиционер» согласился с высказыванием британского журналиста, забыв, судя по всему, что сам был членом ОПГ и «пилил» бюджет государственной компании «Кировлес» вместе с бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых и его партнером по бизнесу Петром Офицеровым.

О деле «Кировлеса» скандальному блогеру напомнили подписчики, которые, видимо, устали от нападок «борца за справедливость» в адрес России. Навальный, который уверял, что превратит страну в «прекрасную Россию будущего», так и не показал свой план действий для осуществления «мечты». Зато социальные сети блогера переполнены критикой в адрес российских чиновников и сомнительными публикациями из различных иностранных или спонсируемых из-за рубежа источников.

«Не, Леха, не путай! Мафиозный синдикат — это у вас с Никитосом Белых был, когда «Кировлес» дерибанили», — написал пользователь @c7qYMphD6XQBOf4.

Дело против Навального было возбуждено в 2011 году — тогдашнего советника губернатора Кировской области подозревали в причинении имущественного ущерба государственной компании. Расследование было прекращено из-за отсутствия состава преступления, однако возобновилось в 2012 году. Через год Навальный получил пять лет колонии, а спустя время приговор был заменен на условный срок.

Так называемого оппозиционера обвинили в организации присвоения преступной группой чужого имущества в особо крупном размере. Бюджет Кировской области потерял более 16 миллионов рублей.

Политолог и публицист Армен Гаспарян считает, что Навальный не имел никакого отношения к реальной борьбе с финансовыми преступлениями, а вся его деятельность направлена лишь на отработку заказов западных спонсоров.

«Борьбой с коррупцией занимаются ФСБ, Следственный комитет, МВД, прокуратура и так далее. А видео Навального состряпаны с запредельным числом подтасовок. Деньги падают — значит, будет очередное «расследование», — сказал политолог в беседе с Nation News.

Русофобские высказывания Навального уже ничуть не удивляют Гаспаряна. Российская «оппозиция», осознав свою политическую несостоятельность, ударяется в поиск враждебных высказываний в адрес РФ на западных платформах и с удовольствием распространяет их по своих либеральным ресурсам.