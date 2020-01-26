Бредихин предвидит публичную порку Зеленского за отсутствие шагов по Донбассу

Отсутствие шагов Украины по реализации Минских соглашений не может вызвать удовольствия Брюсселя; принуждение Киева к миру все ближе. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Владимир Карасев и кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Обсуждение Донбасса

Новые составы украинского правительства и Европейской комиссии на шестом заседании Совета ассоциации Украина — ЕС будут обсуждать ситуацию на территории Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Украины.

Сообщается, что заседание под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука пройдет в Брюсселе 28 января.

«Это первое заседание с новым составом украинского правительства и новым составом Европейской комиссии», — говорится в тексте сообщения.

При этом повестка дня предусматривает обсуждение ситуации в Донбассе, выполнения Минских соглашений, а также вопроса Крыма.

В ходе заседания Киев и ЕК проанализируют прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества, состояние двусторонней торговли, а также сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности.

Ожидается, что во время визита в Брюссель премьер Украины проведет двусторонние встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, исполнительным вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом, президентом Евросовета Шарлем Мишелем и с представителями бельгийского бизнеса.

«Публичная порка»

Антон Бредихин допустил, что по вопросу Донбасса возможна «публичная порка» украинского правительства. Отсутствие шагов Украины по реализации Минских соглашений не может вызвать удовольствие Брюсселя.

«За недоработки [экс-президента Украины] Петра Порошенко ответит его преемник. Включение в повестку Крыма повлечет возможную блокировку вообще всех возможных договоренностей. Это ошибка президента Украины Владимира Зеленского. И из-за нее результат миссии заранее проигрышный», — пояснил Антон Бредихин.

Принуждение к миру

По мнению Владимира Карасева, цинизм Украины просто зашкаливает.

«Официальная позиция Зеленского и его окружения ясна и понятна. Мол, Минские соглашения себя изжили, и мы их выполнять не будем, у нас есть свой план по возврату Донбасса на Украину. Именно такую позицию и озвучит Гончарук своим европейским «партнерам», — добавил Владимир Карасев.

Политолог заметил, что ситуация в Донбассе выглядит следующим образом: Украина с помощью американских специалистов подготовила новые батальоны ВСУ для атаки на позиции Народной милиции ДНР и ЛНР. И они уже находятся на линии разграничения огня.

«Западные партнеры Украины активно помогли ВСУ с новым вооружением, которое уже доставлено на позиции. Встреча «нормандской четверки», запланированная на март 2020 года, находится под угрозой срыва из-за планируемого украинскими властями удара по позициям [республик] Донбасса в ближайший месяц. Принуждение Украины к миру приближается все ближе и ближе», — заключил Владимир Карасев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители некоторых районов которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.