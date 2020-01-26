Как Ходорковский стал «экспертом» в области вирусологии. Колонка Голоса Мордора

Михаил Борисович Ходорковский давеча восхитился Китаем. Разумеется, не потому что Китай — коммунистический, и Михаил Борисович вдруг вспомнил свою героическую комсомольскую молодость. Причина очевидно проста — просто повод бросить очередной камень в Россию. Михаил Борисович написал в Twitter такой вот текстик:

«В китайском городе Ухань больницу на 1000 койко-мест построят за шесть дней. Ну что тут скажешь: не дай бог к нам перекинется — только нацпроект три года будут утверждать».

Камень получился не очень. Ибо, несмотря на краткость текста, налицо просто масса нарушений логики и откровенного вранья, впрочем, как и всегда во всем том, что пишет и говорит Михаил Борисович. Я даже не стану придираться к словам «не дай бог к нам перекинется» и не стану спрашивать — к кому нам? К швейцарцам или англичанам? Или еще в какую страну, в которой прячется беглый криминальный авторитет Михаил Ходорковский?

Ну да ладно. Михаил Борисович восхищается Китаем. Китаем, который беспощаден к ворам, коррупционерам и убийцам, особенно крупным. Вот как раз вроде Ходорковского. И соверши он свои преступления там, в Китае, судьба Михаил Борисовича была бы очень незавидной. Скорее всего — просто пуля в голову, принародно. Причем, оплатить пулю заставили бы его же родственников. А в лучшем случае — пожизненное заключение и адский труд на объектах народного хозяйства. Вот на таких самых, как строящаяся больница в городе Ухань. Это, конечно, не метелочкой помахивать, улыбаясь на камеру. И уж, конечно, никто бы и никуда такого вот Ходорковского из заключения не отпустил. Это российское государство такое доброе, что сейчас Михаил Борисович от души может поливать его грязью, находясь за границей. Хотя по-хорошему, конечно же, должен сидеть в российской тюрьме.

Как оказалось, Михаил Борисович является еще и крупным экспертом в области вирусологии и эпидемиологии. Когда он говорит «к нам перекинется» — он, конечно же, имеет в виду Россию, а не какую-нибудь иную приютившую его страну. Так вот, оказывается, что вирусологии, по Ходорковскому, нет вообще, а борьба с эпидемиями будет неэффективной, потому что для нее нужен «нацпроект».

Ходорковский забывает о том, что именно в России была разработана вакцина против вируса Эбола, который еще совсем недавно мог уничтожить несколько африканских стран. Михаил Борисович Ходорковский принципиально не обращает внимание на то, что, несмотря на действия таких вот ходорковских в 90-е годы, эпидемиология в стране осталась на очень достойном уровне и самой большой проблемой в стране, в плане эпидемий, является только грипп, как и в большинстве развитых стран мира. Только тут надо учитывать то, что в России огромное количество естественных очагов инфекционных заболеваний — в Прикаспии, на южном Урале и в Сибири. Когда-то инфекции из этих очагов буквально выкашивали огромное количество людей. Но это все в прошлом. Несмотря на все проблемы с наукой, и медициной в частности, эпидемиология остается одним из приоритетов, и это совершенно правильно.

Разумеется, все было бы не так, как пишет Михаил Борисович. Я уверен, что российские врачи в такой ситуации отработали бы максимально грамотно и эффективно. И госпитали бы появились очень быстро, пусть и не стационарные, как в Китае, но это и не нужно, учитывая количество населения в России и Китае. Были бы приняты эффективные карантинные меры, без истерики и паники. А вирусологи в авральном темпе занимались бы изучением вируса и созданием вакцины. Собственно, они этим уже занимаются, несмотря на то, что болезнь из Китая еще не пришла в Россию. Но тем не менее, сообщения в новостях о гражданах, помещенных в карантин в аэропортах, показывают, насколько эффективно работает система.

Болезнетворные вирусы — опаснейшие и коварнейшие враги человечества. Собственно, вирус даже не является живой клеткой: грубо говоря, это сгусток информационных молекул, которые заставляют ваш организм работать неправильно, сбивают его программу. Не зря и компьютерные вредоносные программы были названы именно вирусами. Ибо аналогия почти полная. Вирусные заболевания невозможно лечить, как, например, бактериальные или грибковые инфекции. Просто потому что никаких антибиотиков против вирусов создать невозможно.

Единственное лечение — купирование синдромов и повышение иммунитета. Идеально — создание у человека приобретенного иммунитета против вируса с помощью вакцины. Но создание вакцины требует времени. И я уверен, что сейчас все силы вирусологов и иммунологов всех стран направлены именно на это. Остается пожелать китайским ученым и врачам удачи, сил и терпения, чтобы справиться с новой болезнью. Российским врачам — быть начеку, чтобы не допустить вспышки заболевания в России. А Михаилу Борисовичу Ходорковскому — заткнуться и перестать лгать. И если в первых двух случаях мои пожелания совпадают с возможностями врачей и ученых, то в третьем случае — пожелание бесполезно. Ибо Михаил Борисович не перестанет лгать и поливать Россию грязью при каждом удобном случае.