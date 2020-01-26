Песков заявил, что у Мишустина был карт-бланш при формировании правительства РФ

Москва, 26 января. При формировании нового правительства был задействован существующий кадровый резерв, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Конечно же, существует кадровый резерв, из которого по необходимости достают те или иные кандидатуры, предложения по кандидатурам», — сказал представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря российского лидера, у Михаила Мишустина, который получил предложение возглавить кабмин, «был и существует определенный карт-бланш на формирование своей команды». Мишустин, будучи премьером, при формировании правительства несет ответственность непосредственно перед президентом, добавил Песков.

Говоря об отставке Дмитрия Медведева, который занимал пост премьер-министра России с 2012 по 2020 год, то он, по словам Пескова, самостоятельно принял решение на фоне тех задач, которые глава государства озвучил в послании к Федеральному собранию.

Правительство во главе с Медведевым подало в отставку 15 января. Позже президент России Владимир Путин предложил занять пост премьера Михаилу Мишустину, который в тот момент возглавлял Федеральную налоговую службу (ФНС). 21 января был назван новый состав российского правительства. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои посты, однако появились и новые лица.